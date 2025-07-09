Названы города России с самыми доступными люксовыми отелями

Аналитики посчитали, в каких городах России находятся самые доступные пятизвездочные отели. Исследование провел сервис бронирования «Отелло», материал есть у «Ленты.ру».

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Специалисты посчитали, сколько ночей в люксовых гостиницах можно пожить в городах России на среднюю зарплату. Цены изучались по 10 наиболее популярным туристическим направлениям лета 2025 года.

Так, городом с самыми доступными отелями категории «пять звезд» назван Нижний Новгород. Там на среднюю зарплату в премиальном объекте размещения можно прожить 11 ночей. Не отстают Новосибирск и Краснодар — 10 ночей. Чуть менее дешевые отели находятся в Екатеринбурге (6 ночей).

В Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Москве и Калининграде на среднюю зарплату удастся отдохнуть 4 ночи. Самые дорогие люксовые гостиницы находятся в Сочи, где номер можно забронировать только на 2 ночи.

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