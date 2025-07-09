В этом году в Сочи специалисты Роспотребнадзора взяли около четырех тысяч проб морской воды и грунта с пляжей более чем из 130 точек. Морская вода и прибрежная полоса полностью соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

"Сочинские пляжи безопасны для отдыха и купания - это подтверждают все лабораторные исследования Роспотребнадзора", - написал он.

Глава курорта отметил, что после анапской экологической катастрофы в Сочи усилили контроль и стали обследовать все районы каждый день, причем на суше работают мониторинговые группы, а в акватории - водолазы.

Уточняется, что местами зафиксированы утечки с маломерных судов из-за технических неисправностей или небрежного отношения владельцев к их обслуживанию.

"Вместе с ГИМС и природоохранной прокуратурой работаем по выявлению и оперативному устранению таких ситуаций. Серьезного вреда экологии такие случаи не наносят", - добавил Прошунин.

На этой неделе в Сочи пришла настоящая летняя жара. В июле вода в Черном море прогреется до 25 градусов, а пока температура составляет 23 градуса.

В нынешнем летнем сезоне на главном отечественном курорте открыты 180 пляжей - примерно 41 километр благоустроенной береговой полосы, которая за раз способна вместить до 300 тысяч гостей.

В 2025 году отобрали около двух тысяч проб морской воды и свыше двух тысяч проб грунта на Черноморском побережье. Всего провели более 15 тысяч исследований по санитарно-гигиеническим, бактериологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям.