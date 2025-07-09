Как Москва делает отдых иностранных туристов удобнее

Около шести миллионов зарубежных гостей планируется привлечь в соответствии с программой развития туризма Москвы к 2030 году. Для этого городу необходимо постоянно повышать качество сервиса в индустрии гостеприимства. Также важно развивать цифровую инфраструктуру и расширять туристическую навигацию, в том числе для иностранцев.

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Так, на Большой Дмитровке в апреле этого года открылся туристско-банковский офис для путешественников из других стран. Здесь можно составить индивидуальный план прогулки, получить консультации на арабском и других языках и познакомиться с чайной традицией и товарами проекта «Московское чаепитие». В этом офисе также можно оформить дебетовую карту и обменять валюту. Кроме того, англоговорящие специалисты помогут гостям в других туристско-информационных центрах Москвы: на Тверской площади, в парке развлечений «Остров мечты», на Северном и Южном речных вокзалах.

В офисе на Большой Дмитровке иностранцам предложат печатные гиды, выпущенные в этом году Комитетом по туризму города Москвы. Путеводитель для гостей из стран Ближнего Востока знакомит с достопримечательностями, ресторанами с халяльными блюдами и местами для шопинга. А гид Indian Vibes in Moscow представляет подборку ресторанов индийской кухни, а также отелей, расположенных недалеко от них.

В 2024 году столицу посетило рекордное количество иностранцев — 2,7 миллиона, причем каждый второй из них обращался к экскурсоводам или использовал аудиогид. Гиды столицы проводят экскурсии более чем на 20 языках: китайском, арабском, хинди, фарси, иврите, вьетнамском, японском и других.

Планируя поездку в Москву, зарубежные путешественники могут заранее изучить нужную информацию на сайте Discover Moscow. Благодаря последним обновлениям здесь появился приветственный пакет — специальные предложения со скидками в отелях, магазинах, ресторанах, банях и на смотровых площадках.

К первому фестивалю «Московские сезоны в Пекине» (12–15 июня) запустили китайскую версию сайта Discover Moscow. Теперь пользователи из этой страны могут узнать о возможностях летнего отдыха — от речных круизов по Москве-реке и открытых бассейнов до городских фестивалей. Сайт адаптирован под визуальные предпочтения китайской аудитории и включает интерактивную карту.

Комитет по туризму города Москвы создает устойчивый бренд столицы как важного туристического направления не только в России, но и в мире. Чаще всего в город приезжают гости из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока. Для укрепления международных связей Москва организовывает бизнес-миссии, демонстрирует туристический потенциал на отраслевых выставках, создает проекты и события, ориентированные и на зарубежного туриста, например фестиваль «Китайский Новый год в Москве».

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