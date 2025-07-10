В Северной Осетии разработают новые правила для туризма и защиты памятников истории и архитектуры. Такое поручение дал глава региона.

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«Даргавсский некрополь и другие памятники Осетии должны быть под защитой — разрабатываем новые правила для туризма», — написал Сергей Меняйло в своем телеграм-канале по итогам выступления с ежегодным докладом перед республиканским парламентом.

Он отметил, что при разработке новых правил нужно найти баланс между тем, чтобы приезжающие в Северную Осетию туристы чувствовали себя желанными гостями, но при этом уважали местную культуру, природу и традиции.

«Уже не первый год жители, историки, да и просто неравнодушные люди поднимают вопрос: туристы порой ведут себя в некрополе неподобающим образом. Это не просто красивая локация для фото — это святое место, часть нашей истории и памяти», — подчеркнул политик.

Меняйло поручил министерству культуры республики совместно с Минстроем и представителями общественности проработать вопрос строительства в Даргавсе специальной смотровой зоны, которая позволит туристам наблюдать за некрополем, не нарушая его целостности. При этом доступ внутрь будут иметь только сотрудники музея и специалисты, которые занимаются сохранением объекта.