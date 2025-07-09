В Дагестане прогнозируют рост летнего турпотока

Туристический поток в Дагестан в этот летний сезон может на 13−14% превысить показатель предыдущего года. Также прогнозируется рост числа отдыхающих за год.

«По оптимистическим прогнозам, этим летом мы ожидаем увеличение туристического потока в Дагестан примерно на 13−14% по сравнению с прошлым сезоном», — сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов, уточнив, что при составлении прогноза учитывался рост продаж туров и бронирований отелей.

Глава регионального Минтуризма также отметил, что в последние годы в Дагестане фиксируют устойчивую положительную динамику в туристической отрасли. В 2024 году республику посетили 1,85 миллиона человек — на 5,7% больше, чем в 2023-м. По итогам 2025 года прогнозируется рост турпотока на 15−16%.

Ранее сообщалось, что Дагестан вошел в топ-5 российских субъектов, где в июле фиксируется наибольшее снижение средней цены на посуточную аренду жилья. В этой республике жилье посуточно подешевело на 17,2%.