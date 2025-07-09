ШОС расширяет сотрудничество в сфере туризма

Члены ШОС договорились о создании трансграничных маршрутов, либерализации визового режима и расширении авиасообщения. Особое внимание уделено развитию горного и круизного туризма.

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На прошедшем в Циндао совещании руководители туристических ведомств стран ШОС обсудили планы по развитию совместных проектов в сфере туризма. Российская делегация во главе с заместителем министра экономического развития Дмитрием Вахруковым предложила несколько ключевых направлений сотрудничества, включая создание трансграничных маршрутов и упрощение визовых процедур.

Особый интерес участников вызвали перспективы развития горного и круизного туризма, а также расширение использования национальных платежных систем. Кроме того, страны договорились гармонизировать отраслевые стандарты, включая подготовку кадров для туриндустрии. В рамках культурного обмена поддержан статус киргизского города Чолпон-Ата как туристической и культурной столицы ШОС на 2025–2026 годы, пишет bigasia.ru.

Эти инициативы направлены на увеличение турпотока между странами-участницами и создание новых возможностей для путешественников. Упрощение визового режима и расширение авиасообщения должны сделать поездки более доступными, а совместные турпродукты – привлечь внимание туристов к уникальным природным и культурным достопримечательностям региона ШОС.