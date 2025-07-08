Туристы продолжают скупать «Сапсаны» из Санкт-Петербурга

Несмотря на то что Пулково работает штатно, туристы, похоже, не могут отойти от перипетий последних дней, перестраховываются и выбирают наземный транспорт для поездок в Москву в ближайшие дни. Так, на сегодняшний вечер на «Сапсаны» из Северной столицы остались только единичные места, в то время как в обратном направлении полно – на любой кошелек. Например, на рейс 780А, отправляющийся из Москвы в 19:30, есть не менее 130 билетов по тарифу «эконом», 24 – по тарифу «эконом+», 76 – по тарифу «бизнес» и так далее. Судя по всему, сыграли свою роль дополнительные поезда и вагоны, которые сегодня еще выпускали на линию РЖД.

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На 9 июля эти рейсы продлевать не стали, что сразу же отразилось на ситуации. Так, уехать из Москвы до обеда в среду на «Сапсане», не позаботившись о билете заранее, будет проблематично – осталось по 1 месту, да и то не во всех составах. Правда, есть еще скоростные «Ласточка» и «Аврора» – там с билетами попроще, но и идут они подольше (около пяти с половиной часов).

Из Санкт-Петербурга уехать без проблем завтра можно будет только в 06:40, на остальных рейсах стремительной «птички» места практически разобраны. В некоторых составах, например, осталось лишь одно место в первом или бизнес-классе.

Ранее TourDom.ru писал, что из-за проблем в Пулково туристы раскупили все билеты на поезда из Петербурга в Москву.