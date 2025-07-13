В какое время года лучше посетить парк «Ривьера» в Сочи

Розарий в парке «Ривьера» в Сочи — это не просто цветы, а место с душой и историей. Уже более ста лет сюда приходят за вдохновением, ароматами и тишиной. Аромат на весь город: розарий парка «Ривьера» в Сочи обновился впервые за 50 лет - об этом подробнее на сайте Туристас.

Недавно, впервые за полвека, розарий полностью обновили: отреставрировали дорожки, оставили старые кусты, установили современный полив, добавили фонтан и белоснежные ротонды, знакомые по открыткам. Сегодня здесь более 6 000 кустов и 33 сорта роз, хорошо адаптированных к климату. Это один из крупнейших розариев страны. В 2025 году появился сорт «Роза Хутор», выведенный специально для региона.

Лучшее время для посещения — конец мая и начало июня: цветение в самом разгаре, воздух наполнен ароматами, а парк превращается в живую фотозону. Здесь гуляют выпускники, пары, семьи, туристы. Ухоженные тропинки, арки, тенистые скамейки и фонтан делают прогулку особенно приятной. Есть и зоны с самыми душистыми сортами — например, «уголок ароматов».

Розарий — важная часть облика Сочи. Он соединяет прошлое и настоящее, сохраняя уникальную атмосферу и вдохновляя своим примером другие городские парки.