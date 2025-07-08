Авиаэксперт сравнил системы безопасности в России и за рубежом

В сфере предотвращения угроз европейские аэропорты работают «спустя рукава».

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Чтобы в нашей стране смягчили требования к провозу жидкостей в ручной клади, необходимы стопроцентные гарантии отсутствия рисков.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Зная, как работает в принципе вообще вся европейская система безопасности в аэропортах, и сравнивая её с нашими стандартами, она по большому счёту работает спустя рукава. В то время, когда были всякого рода угрозы террористические, у нас досматривали на входе в терминал и на проходе в стерильную зону тщательно проверяли, в европейских аэропортах можно было спокойно зайти в терминал. Максимум выборочно могли там к тебе подойти и попросить открыть чемодан. Это всё к тому, что, прежде чем у нас появится специальное оборудование и будут смягчены требования к провозу жидкости, мы уж точно 100 раз перестрахуемся, пока не будем уверены на 100%, даже на 120%, что система абсолютно гарантирует безопасность. У нас наиболее жёсткие правила и жёсткие требования, одна из наиболее жёстких систем обеспечения безопасности на воздушном транспорте».

Ранее в The Independent сообщили, что в аэропортах Великобритании отменяют лимит в 100 мл для провоза жидкостей в ручной клади. Речь идёт об авиагаванях в Бирмингеме и Эдинбурге. Теперь пассажиры могут брать с собой ёмкости объёмом до 2 литров, не вынимая их из сумок и не помещая в отдельные пакеты. Это стало возможно благодаря внедрению новых 3D-сканеров, которые позволяют более эффективно проверять багаж.