Дорогу на Ай-Петри закрыли на полтора года. Речь идет об участке, который соединяет Бахчисарай с Ялтой.

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«В конце декабря 2024 года глава Крыма Аксенов подписал распоряжение, согласно которому данный участок будет занят строительными бригадами вплоть до 1 декабря 2027 года», - сообщает правительство Крыма.

Речь идет о дороге между Бахчисараем и Ялтой на участке от отметки км 26+100 до км 42+700. Работы будут проводиться по трассе от поселка Соколиное до плато Ай-Петри.

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