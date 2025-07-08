Названо самое популярное туристическое направление в России

Республика Карелия в июне 2025 года стала самым популярным туристическим направлением в России. К такому выводу пришли аналитики платформы «Авито Путешествия», проанализировав бронирования жилья.

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Спрос на посуточную аренду квартир в регионе за месяц вырос на 69%. На долю Карелии пришлось около 11% от всех бронирований по стране. Предложение арендного жилья при этом увеличилось на 22%, а средняя стоимость суток составила 9200 рублей. В топ также вошли Краснодарский край, Крым, Алтай, Ленинградская и Московская области. В целом, данные свидетельствуют о значительном росте интереса к Карелии со стороны путешественников.

Пока власти Карелии договариваются о деньгах на мосты и заводы, аналитики сообщают о главном драйвере этого развития — небывалом росте турпотока в регион.