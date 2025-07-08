Руководитель Марий Эл рассказал о турпотоке в регионе

Руководитель республики Марий Эл, Юрий Зайцев, заявил о ведущих позициях региона в сфере увеличения туристического потока. По его словам, в прошедшем году республику посетило на 22% больше путешественников.

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Зайцев подчеркнул, что уникальная природа, знаковые места, зрелищные фестивали, новые туристические маршруты и экскурсионные предложения являются магнитом для туристов из разных уголков России и близлежащих стран, желающих познакомиться с Марий Эл.

«Люди из других регионов проявляют интерес к неповторимой культуре марийского народа, его традициям и обычаям, а также к национальной кухне», – отметил глава республики.

Он выразил оптимизм относительно дальнейшего роста числа туристов. Для достижения этой цели региональные власти разработали стратегический план развития туризма до 2035 года, включающий в себя 12 ключевых проектов, 32 оперативно внедряемых инициативы и 43 долгосрочных начинания, сообщает МедиаПоток.

В текущем году по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на поддержку и развитие туристической отрасли будет выделено 46,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, в какой отрасли в Йошкар-Оле самые высокие зарплаты. Также спасатели в Марий Эл за неделю помогли шести заблудившимся в лесу гражданам.