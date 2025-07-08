Титов оценил признание «Абрау-Дюрсо» лучшим винным курортом в мире

Признание «Абрау-Дюрсо» лучшим винным курортом в мире СМИ2 прокомментировал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и владелец группы-компаний Борис Титов.

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По его словам, «Абрау-Дюрсо» действительно самый большой эногастрономический курорт в России по количеству приезжающих гостей, потому что команда постаралась и сделала экскурсии интересными: современный музей, интерактивные аттракционы в старинных подвалах, показ самого современного производства, более 10 ресторанов и кафе и три отеля.

«Кроме винного туризма, в Абрау еще невероятная природа вокруг озера и исторические памятники. В общем, спасибо Всемирной организации винного туризма (GWTO, Global Wine Tourism Organisation) со штаб-квартирой в Испании. Выбрали из такого большого круга достойных международных претендентов на эту высокую награду», — подчеркнул Борис Титов.

Напомним, что Россия первой из стран БРИКС признана лучшей за международную практику ответственного энотуризма на II Глобальном саммите в китайском Яньтае. Самую высшую награду из КНР увезла «Абрау-Дюрсо», член Всемирной организации винного туризма (GWTO) с 2022 года. Наши отечественные бренды узнаваемы и заметны везде, где они хотят звучать и позиционировать себя вопреки санкциям.

В Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили, Аргентины, которых «Абрау-Дюрсо» обошло на конкурсе, виноделие дает больший приток туристов регионам, а энотуризм – рост винодельческих хозяйств. Эксперты убеждены, что «Абрау» это доказывает не только в нашей стране, но и за рубежом. Закрепив свой успех оценками на высшем международном уровне, Россия может стать локомотивом создания Ассоциации эногастрономического туризма БРИКС, чтобы наш опыт в условиях внешних ограничений стал не примером, а показателем открытости всему миру.