Туристам разрешили исправлять ошибки в оформленных билетах

Туристам, покупающим билеты на поезда в Крым, разрешили ошибаться. ГСЭ ввел возможность самостоятельного исправления данных пассажира в уже оформленных билетах. Изменить можно суммарно не более двух знаков в ФИО или номере документа.

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Также есть возможность добавить отчество, если оно не было введено, или изменить неправильно указанный пол. Ранее для всех изменений необходимо было обращаться в обычные кассы, а теперь – только в крайних случаях, если прямо очень сильно ошиблись.

Опция доступна в разделе «Отредактировать персональные данные» в личном кабинете, но только для билетов, купленных через сайт. В приложении она появится позже. Эти два ресурса пока что не синхронизированы.

Туристам понравилась возможность без лишних хлопот исправить собственные ошибки: «Очень хорошее начинание. Давно бы так. И авиакомпании это делают, и другие подтягиваются», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Вот еще бы РЖД то же самое ввели. А то платить деньги за каждое исправление», – надеются на продолжение тренда туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажиры «крымских» поездов недовольны тем, что провожающих в вагоны не пускают.