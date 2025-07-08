Выявлены причины отсутствия роста турпотока в Сочи

Текущий туристический поток в Сочи соответствует показателям 2024 года. Несмотря на кажущуюся стабильность, планируемый рост турпотока на 10-15% не был достигнут, что объясняется рядом обстоятельств.

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Первой причиной является психологическое напряжение, возникшее после происшествия в районе Керченского пролива. Отдыхающие опасаются повторения ситуации, подобной той, что наблюдалась в Анапе, когда море непригодно для купания.

Вторым важным фактором является ценовая политика. Существенное увеличение стоимости проживания делает отдых в Сочи сопоставимым по цене с зарубежными направлениями.

Третья причина кроется в изменении предпочтений российских туристов. Современный отдых должен сочетать в себе культурное обогащение, пляжный отдых и экологическую составляющую. Это объясняет растущую популярность таких направлений, как Байкал, Карелия и Алтай, в ущерб Сочи.

Ранее В Приморье запустили чат-бот для жалоб на недобросовестные туробъекты. Также российские туристы массово отказываются от Абхазии.