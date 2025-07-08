Госдума упростила въезд в Россию для иностранцев

Госдума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении до 120 суток срока действия единой электронной визы для въезда в Россию.

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Документ внесло в Госдуму в апреле правительство РФ. Изменения вносятся в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Согласно действующим нормам, срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления, а иностранцам с такой визой разрешается проводить в РФ не более 16 суток со дня въезда. Закон увеличивает срок действия такой визы до 120 суток и дает иностранцам в такой визой возможность находиться в РФ в течение 30 дней.

В пояснительной записке отмечается, что реализация положений закона будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, которые приезжают в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. При этом нововведения также позволят сохранить должный уровень миграционного контроля и выполнить требования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ.

На этапе второго чтения в документ были внесены поправки, которые предусматривают внесение дополнительных изменений в действующее законодательство. В частности, свидетельство о рождении больше не будет являться документом, удостоверяющим за границей личность гражданина РФ, не достигшего возраста 14 лет. Свидетельство о рождении также нельзя будет использовать для выезда из России. При этом в законе отмечается, что граждане, которые выехали из страны по свидетельству о рождении до вступления в силу новых норм, смогут использовать свидетельство для возвращения в РФ.

Кроме того, принятые поправки вносят изменения в закон "О Государственной границе Российской Федерации". Согласно нововведениям, по решению правительства РФ или в соответствии с международными договорами России может быть установлена возможность пересекать российскую границу вне установленных пограничных пунктов. Для этого также будет требоваться разрешение пограничного органа. Вместе с тем закон дает пограничным органам право останавливать и досматривать маломерные суда, средства передвижения по льду и перевозимые в них грузы, а также право производить осмотр и исследование личных вещей тех, кто въезжает в РФ и выезжает с территории страны.

Порядок вступления норм в силу

Согласно закону, в случае подписания президентом РФ нормы об электронной визе вступят в силу спустя 30 дней с момента опубликования. Изменения, касающиеся свидетельства о рождении, начнут действовать через 180 дней с момента опубликования.

При этом поправки о пересечении российской границы вступят в силу со дня опубликования документа.