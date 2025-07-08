Россиянку с малышом оставили ночевать в Пулково

Желающей попасть домой россиянке пришлось заночевать в аэропорту Санкт-Петербурга с грудным ребенком на руках. Об этом жительница Екатеринбурга рассказала Telegram-каналу E1.

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Из-за ограничений на прием и вылет самолетов в Пулково молодая женщина с маленьким ребенком провела десять часов на полу в аэропорту. Рейс в Екатеринбург должен был отправиться в час ночи, но был задержан до 11 часов утра.

«Это был какой-то ужас. Чтобы получить горячий ужин, нужно было отстоять километровую очередь. На ребенка еда не была предусмотрена. Дети до двух лет не едят, питаются энергией солнца», — сообщила екатеринбурженка.

Она отметила, что предложение переночевать в гостинице поступило пассажирам только перед самым вылетом.

Ранее толпы сидящих на полу аэропортов россиян, ждущих разрешения на полет, попали на видео. Причиной ограничений на вылеты в Москве и Санкт-Петербурге стали массовые налеты беспилотников ВСУ на российские города.