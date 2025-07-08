Сколько туристов посетило Кабардино-Балкарию с начала года

Почти 1 миллион человек посетил Кабардино-Балкарию за первые шесть месяцев 2025 года. Рост в сравнении с таким же периодом прошлого года составил более 14 процентов.

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«По оперативным данным, за период с января по июнь туристический поток в республику составил 910 тысяч человек, что на 14,5% больше аналогичного периода прошлого года (794,1 тысячи человек)», — сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

Такой же рост наблюдается и в бронировании средств размещения в регионе. По географии бронирования лидируют Москва и Московская область, Краснодарский и Ставропольский край, Санкт-Петербург. Также в топ-10 впервые вошел Татарстан — в ведомстве связывают это с развитием прямого авиасообщения между субъектами.

«Чаще всего в регион приезжают вдвоем, в высокий сезон на отдых выделяют 6−7 дней, в межсезонье — 2−3 дня», — привели статистику в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что за горнолыжный сезон 2024/2025 (с 25 ноября по 6 июля) только на курорте «Эльбрус» побывали более 500 тысяч отдыхающих, и это стало очередным рекордом.