Для омских туристов готовят маршрут по Иртышу

Омичи и казахстанцы обсудили возможности открытия международного туристического маршрута по Иртышу.

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Делегация из Омской области посетила город Семей (ранее Семипалатинск) Абайской области Казахстана. Омичи представили в соседнем государстве инвестиционный потенциал своего региона, а также познакомились с опытом коллег. Не обошлось и без налаживания деловых контактов. Также географические соседи изучали возможности и ресурсы для развития совместных проектов, в том числе в сфере туризма. Например, развивать трансграничную реку Иртыш и открыть там туристические маршруты.

Отметим, что Семей - город, где работал и жил Ф. М. Достоевский после каторги в омском остроге. Делегация посетила дом, в котором писатель жил с 1857 по 1859 годы и где встречался с Чоканом Валихановым и Петром Семёновым-Тян-Шанским. Сейчас здесь открыт Литературный музей Ф.М. Достоевского.

Омичи рассказали коллегам, что в нашем городе также существует Литературный музей Ф.М. Достоевского, в котором в начале июля проходит ежегодный масштабный фестиваль "Дни Достоевского в Омске". И предложили им в 2026 году (год 205-летия классика русской литературы) присоединиться к празднованию, повышая тем самым статус мероприятия до международного.

Помимо дружбы Валиханова и Достоевского, связывающей две страны, есть и другие контент-магниты для туристов. Например, природные. В Казахстане россиян интересуют озера Алаколь и Маркаколь, Бухтарминское водохранилище, каньон Киин-Кериш, природно-исторический памятник Акбаур, а Восточно-Казахстанскую область привлекает наша этнография, таёжная зона с возможностью посещения археологии и проммаршруты.

- Много говорили с коллегами о создании международного туристского маршрута по Иртышу, где главными объектами показа может стать археология. Для его создания есть все основания: уже много лет по Тарскому и Омскому Прииртышью наши археологи под руководством Сергея Филипповича Татаурова проводят раскопки, привлекая добровольцев как из студенческой среды, так и туристов, а в Павлодаре работает крупный археологический Маргулан-центр, курирующий археологические раскопки по территории под руководством Смагулова Тимура Нурлановича, одного из ведущих археологов Казахстана. Иначе говоря, есть запрос на локальный турпродукт и комфортную логистику, и мы будем его прорабатывать, а затем презентуем турбизнесу, - рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Добавим также, что в рамках диалога обсудили возможности взаимного информирования о турпродуктах участие в турфорумах.