В РСТ ответили на слухи о введении налога на зарубежный туризм

Сейчас не обсуждается введение налога для юрлиц на выезд за границу, сказал НСН Георгий Мохов.

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Законопроект о налоге для юрлиц за выезд за границу не будет принят в России, так как на подобные сборы нет правовых оснований, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

В России может появиться налог на путешествия за пределы страны для юрлиц. Председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев заявил в беседе с «Абзацем», что введение дополнительного сбора с каждой покупки путевок за рубеж помогло бы поддержать отрасль. Однако итоговое решение о появлении сбора стоит принимать только после оценки всех экономических рисков. Мохов отметил, что подобные инициативы сейчас не обсуждаются.

«Речь шла о сборе, который уплачивается не туристами, а туристической компанией. Однако такой законопроект сейчас не рассматривается, его нет даже в проекте. Это просто теоретическое предположение о возможности введения подобного рода сбора для того, чтобы формировать некие фонды, которые будут направлены на поддержку развития внутреннего туризма и создания соответствующих курортов. Это не более чем теоретическое предположение. Я думаю, такой законопроект никогда не родится, а даже если и родится, то он не будет принят, так как на это нет правовых оснований», — сказал собеседник НСН.

По его словам, туроператоры не будут рады новому налогу, однако в итоге за все будет платить потребитель.

«Никому не нравятся дополнительные сборы или налоги. Никто еще никогда не приветствовал введение каких-то дополнительных налогов. Понятно, что если даже теоретически предположить, что такого рода сбор будет введен, он ляжет на плечи потребителей, потому что все деньги, которыми оперируют туроператоры, это деньги туристов. Однако не стоит забывать, что совсем недавно у нас появился туристический налог в ряде регионов России. Некоторые муниципальные образования отдельно вводят туристический налог, взимаемый с гостиниц», — заключил Мохов.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил НСН, что туристические визы в Саудовскую Аравию стали выдавать всего шесть лет назад, на страну еще не наложил отпечаток наплыв туристов, это интересная и своеобразная страна с уникальной природой и архитектурными достопримечательностями.