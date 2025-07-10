Во сколько обойдется слетать в Геленджик всей семьей

Стоимость перелета семьи — двух взрослых и ребенка до 12 лет — в открывшийся аэропорт Геленджика превысила размер двух средних зарплат. Об этом Ассоциация туроператоров России.

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Так, для семьи билеты из Нижнего Новгорода с багажом и пересадкой в Москве с 17 по 25 июля обойдутся в 181,6 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга — 187,3 тысячи рублей, из Уфы и Казани — около 195 тысяч рублей, из Екатеринбурга — 199,3 тысячи рублей, из Перми — 222,5 тысячи рублей, из Челябинска и Омска — 231 тысячу рублей.

Дороже всего семейный перелет обойдется жителям Новосибирска (235,8 тысячи рублей) и Красноярска (271 тысячу рублей).

«Стоимость билетов на семью в Геленджик из Нижнего Новгорода и обратно, согласно открытым данным, эквивалентна двум средним зарплатам по региону, из Перми — трем средним зарплатам», — указывают специалисты.

Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика будет готов открыться 10 июля впервые с начала спецоперации. Рейсы планируют принимать и отправлять только в светлое время суток.