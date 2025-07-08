Хинштейн рассказал о дефиците отелей в Курске

Количество качественных гостиниц в Курске ограничено, это одна из проблем города. Об этом проекту НЬЮМ ТАСС рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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"Одна из проблем Курска, где на сегодняшний день у нас нет достаточного числа качественных гостиниц, их буквально можно пересчитать даже не по пальцам одной руки, а просто несколькими пальцами", - сказал врио губернатора региона.

Хинштейн отметил, что в регионе должным образом отсутствует индустрия гостеприимства, добавив, что сейчас в области непросто: ежедневно идут предупреждения о ракетной опасности, работают сирены, но это все закончится, а огромный потенциал курской земли останется.