Раскрыто число пострадавших от транспортного коллапса туристов

Lenta.ru

Более 11 тысяч организованных туристов пострадали от транспортного коллапса на минувших выходных. Это число Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названо число пострадавших от транспортного коллапса туристов
© РИА Новости

Авиационный кризис, который произошел 5-7 июля из-за налетов украинских беспилотников на города страны, вызвал массовые задержки и отмены рейсов. По данным источника, к утру понедельника их число превысило 2,5 тысячи.

«Блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанных рейсов. В пересчете на международные рейсы эта доля была бы значительно выше», — отметили в АТОР.

Там посчитали, что с задержками вылетов за границу столкнулись 5,5 тысячи человек. Примерно столько же пассажиров не смогли вовремя вернуться в Россию.

В ассоциации отметили, что среди пострадавших было много туристов, которые вылетали из Санкт-Петербурга и Москвы в Турцию и Египет. Кроме того, сбои в расписании затронули и часть иностранных туристов. Например, группа гостей не смогла улететь из Петербурга в Дубай, их рейс перенаправили в столичный Домодедово.

Ранее в Росавиации заявили, что все аэропорты страны вернулись к штатной работе после массовых задержек рейсов. Расписание продолжает стабилизироваться.