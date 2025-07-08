Названо число пострадавших от транспортного коллапса туристов

Более 11 тысяч организованных туристов пострадали от транспортного коллапса на минувших выходных. Это число Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиационный кризис, который произошел 5-7 июля из-за налетов украинских беспилотников на города страны, вызвал массовые задержки и отмены рейсов. По данным источника, к утру понедельника их число превысило 2,5 тысячи.

«Блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанных рейсов. В пересчете на международные рейсы эта доля была бы значительно выше», — отметили в АТОР.

Там посчитали, что с задержками вылетов за границу столкнулись 5,5 тысячи человек. Примерно столько же пассажиров не смогли вовремя вернуться в Россию.

В ассоциации отметили, что среди пострадавших было много туристов, которые вылетали из Санкт-Петербурга и Москвы в Турцию и Египет. Кроме того, сбои в расписании затронули и часть иностранных туристов. Например, группа гостей не смогла улететь из Петербурга в Дубай, их рейс перенаправили в столичный Домодедово.

Ранее в Росавиации заявили, что все аэропорты страны вернулись к штатной работе после массовых задержек рейсов. Расписание продолжает стабилизироваться.