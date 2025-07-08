Ученый потребовал изгнать туристов с уникальной достопримечательности

Волгоградский ученый обвинил туристов в разрушении природной достопримечательности региона – Александровского грабена. Он потребовал закрыть туда доступ на машине.

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Волгоградский ученый Сергей Моников обвинил туристов в разрушении Александровского грабена, уникальной геологической достопримечательности региона. Он настаивает на ограничении доступа к нему на личном транспорте и присвоении грабену статуса объекта федерального значения.

По словам Моникова, массовое посещение грабена, резко возросшее с 2020 года из-за пандемии COVID-19, привело к уничтожению растительности, защищающей берег от эрозии, образованию опасной ложбинки и угрозе обрушения. Ежедневный поток до сотни автомобилей, фотосессии и костры наносят непоправимый ущерб этому уникальному геологическому разрезу, представляющему огромный научный интерес, пишет издание "НовостиВолгограда.ру".