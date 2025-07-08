Вырос спрос на турпоездки на Север и в Арктику

Спрос россиян на турпоездки в арктические и северные регионы РФ в первой половине 2025 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс путешествия" и аутдор-бренда Red Fox (текст есть у ТАСС).

"Россияне все чаще отказываются от привычного отдыха на юге в пользу путешествий по холодным регионам. За первые шесть месяцев 2025 года спрос на северные и арктические направления вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Интерес к пляжному отдыху увеличился лишь на 30%", - рассказали эксперты.

Наибольший рост спроса на отели среди северных направлений зафиксирован в Норильске - 93%, Магадане - 78% и Красноярске - 47%. Кроме того, на 89% выросла популярность поездок в Сортавалу (+89%), что свидетельствует о растущем интересе к природным достопримечательностям Карелии, включая горный парк "Рускеала".

"Мурманск прибавил 39%, укрепляя статус центра арктического туризма, а Петрозаводск отметился увеличением спроса на 30%", - отмечается в исследовании.

Средняя продолжительность поездки на север осталась прежней: чаще всего путешественники едут туда на две ночи, в то время как на пляжных направлениях туристы проводят в одном отеле в среднем три ночи.

"Тренд на "северный туризм" сохраняется не только летом - увеличение количества бронирований наблюдается и в зимний сезон. При этом особенно заметен рост размещений в аутентичных локациях: популярность баз отдыха и гостевых домов в холодных регионах выросла на 68%. Кроме того, на юге идет интенсивное переформатирование спроса", - объяснил руководитель сервиса "Яндекс путешествия" Евгений Абрамзон.

По данным Red Fox, в 2025 году значительно выросла потребность в снаряжении для активного отдыха. Например, спрос на треккинговые палатки в первом полугодии 2025 года увеличился на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот в сегменте треккинговой одежды вырос на 15-20%.