Камчатские пенсионеры могут бесплатно отдохнуть на курортах полуострова

Камчатский край организовал бесплатные туристические поездки для пенсионеров на термальные источники и базы отдыха. Программа продлится до октября 2025 года.

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На Камчатке стартовала специальная программа для пенсионеров, позволяющая им бесплатно отдохнуть на лучших курортах полуострова. Первые группы уже побывали на базе "Лесная", где смогли искупаться в термальных бассейнах и насладиться природой края.

Программа включает комфортабельные автобусные перевозки, посещение горячих источников в Паратунке и других популярных местах, а также лёгкие угощения. Как отмечают участники, их особенно впечатлила тёплая встреча, чистота и качество обслуживания.

"Вода в бассейне голубая и прозрачная, а персонал очень внимательный", - делится одна из пенсионерок.

Инициатива губернатора Владимира Солодова рассчитана на 8500 человек и продлится до осени 2025 года, пишет kamgov.ru.

Организаторы надеются, что такие поездки помогут пожилым людям укрепить здоровье, пообщаться и по-новому взглянуть на красоты родного края. Для многих участников это становится настоящим праздником, вырывающим их из привычной рутины.