Камчатские пенсионеры могут бесплатно отдохнуть на курортах полуострова

Камчатские пенсионеры могут бесплатно отдохнуть на лучших курортах полуострова
Камчатский край организовал бесплатные туристические поездки для пенсионеров на термальные источники и базы отдыха. Программа продлится до октября 2025 года.
На Камчатке стартовала специальная программа для пенсионеров, позволяющая им бесплатно отдохнуть на лучших курортах полуострова. Первые группы уже побывали на базе "Лесная", где смогли искупаться в термальных бассейнах и насладиться природой края.
Программа включает комфортабельные автобусные перевозки, посещение горячих источников в Паратунке и других популярных местах, а также лёгкие угощения. Как отмечают участники, их особенно впечатлила тёплая встреча, чистота и качество обслуживания.
"Вода в бассейне голубая и прозрачная, а персонал очень внимательный", - делится одна из пенсионерок.
Инициатива губернатора Владимира Солодова рассчитана на 8500 человек и продлится до осени 2025 года, пишет kamgov.ru.
Организаторы надеются, что такие поездки помогут пожилым людям укрепить здоровье, пообщаться и по-новому взглянуть на красоты родного края. Для многих участников это становится настоящим праздником, вырывающим их из привычной рутины.