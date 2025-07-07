В РФ могут ввести налог на зарубежные туры для поддержки внутреннего туризма

Сангаджи Тарбаев, глава думского комитета по туризму, заявил, что новый налог может стать инструментом поддержки отечественной туриндустрии. Однако окончательное решение должно быть принято только после тщательного анализа возможных экономических последствий.

Особый акцент предлагается сделать на финансировании природоохранных территорий – Байкала, Алтая и Карелии. Это поможет снизить антропогенную нагрузку на уникальные экосистемы.

Параллельно Ассоциация туроператоров (АТОР) рекомендовала россиянам воздержаться от посещения Афганистана. Как пояснил вице-президент организации Артур Мурадян, инфраструктура страны пока не готова к приему иностранных гостей.

Ранее писали, что Казань приняла более 2,3 млн туриста за пять месяцев. Кроме того, россияне начали на 45% чаще бронировать отдых на Каспийском море.