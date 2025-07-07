Как Тамбовщина планирует возрождать туризм

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом рассказал о планах по выводу региона из сложной социально-экономической ситуации через развитие туристического потенциала. Одним из первых шагов станет восстановление усадьбы Воронцовых-Дашковых в Моршанском округе, где сегодня разводят знаменитых орловских рысаков. После реставрации объект передадут в региональную собственность и создадут на его основе туристический кластер.

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Особое внимание уделят и усадьбе Загряжских-Строгановых в Знаменском округе — месту рождения Натальи Гончаровой, жены Александра Пушкина. Здесь уже провели масштабные работы: отремонтировали особняк, благоустроили парк и набережную, восстанавливают храм. Ежегодно сотни туристов приезжают сюда весной, чтобы увидеть цветение пролески сибирской, создающей эффект «голубого ковра».

Тамбовщина не входит в Золотое кольцо, поэтому власти делают ставку на аутентичные проекты. Помимо усадеб, в регионе развивают паломнический туризм — туристов привлекают Сухотинский монастырь, храмы в Царёвке и Новознаменке, а также живописная природа.

Детальная программа развития туризма будет представлена в следующем году — она требует тщательной проработки, но уже сейчас ясно, что Тамбовская область может стать новым интересным направлением для путешественников.

Ранее писали, что владивостокцы застряли в пробках по дороге на переполненную Шамору. Кроме того, российские туристы застряли в Турции из-за отмены рейсов.