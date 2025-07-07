Турбизнес просит поддержки после авиаколлапса

Туроператоры рассказали о последствиях крупного сбоя в работе аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и ряда других городов, который произошел в минувшие выходные. Он обернулся серьезными неудобствами для тысяч пассажиров и стал очередной проверкой на прочность для турбизнеса.

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Если говорить о международных направлениях, то проблемы возникли у тех, кто вылетал из Санкт-Петербурга в Турцию или возвращался домой. Turkish Airlines 5 июля отменила все свои рейсы из Пулково, а самолеты, которые направлялись туда и везли туристов с отдыха, турецкому перевозчику пришлось сажать во Внуково. Туроператоры в этой ситуации действовали по уже отработанной технологии. Тем, кто не успел вылететь из Турции, пришлось продлевать размещение.

«Туристам с длительными задержками организовали проживание и питание, в случае небольших задержек принимающая компания старается забирать туристов из отелей позднее, чтобы сократить время пребывания в аэропорту. Также работают две горячие линии – принимающей компании и туроператора – для консультации туристов», – пояснили «ТурДому» в Coral Travel.

Несмотря на то что Turkish Airlines поставила допрейсы в Питер, последствия на турецком направлении ощущались и в понедельник.

«У нас затронуло только один рейс из СПб сегодня. Разбираемся», – коротко прокомментировали ситуацию в Anex.

Еще в одной компании рассказали о проблемах с экзотическими направлениями. Из-за задержек рейсов в Москве и регионах туристы, например, добрались до Мальдивских островов гораздо позже запланированного времени. Пропали дорогие трансферы на гидросамолетах и спидботах, пришлось срочно договариваться и о размещении.

«Некоторым пришлось остановиться на ночь в отеле в Мале и ждать трансфера на следующий день», – поделился информацией наш источник.

В такой же ситуации оказались и те, кому в ожидании обратного рейса в Москву пришлось задержаться в Мале.

Сегодня туроператоры продолжали работу по уменьшению потерь для туристов.

«По тем заявкам, где произошли задержки рейсов, ведется индивидуальная работа с отелями и принимающими компаниями с целью минимизации стоимости с учетом потерянных туристами ночей», – рассказали в «Русском Экспрессе».

Наши собеседники дали понять, что турбизнес в очередной раз взял на себя заботу о туристах и продолжает нести большие издержки. Общую сумму туроператорских затрат еще только предстоит подсчитать. С учетом недавней войны на Ближнем Востоке, вероятно, общая сумма приблизится к 500 млн руб., предположил глава Space Travel Артур Мурадян. По его словам, быть порядочным туроператором сейчас затратно:

«Тут вернули, там перенесли, здесь договорились… А партнеры не такие понимающие».

В этой ситуации туроператоры рассчитывают на поддержку со стороны государства, причем без каких-либо затрат для федерального бюджета. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко напомнил, что в ходе недавней встречи замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков выслушал пожелания турбизнеса и был согласен: туроператоров надо поддержать.

Одно из предложений уже реализовано – это освобождение от взносов в резервный фонд объединения. На очереди другое – отсрочка пополнения фондов персональной ответственности, платежи в которые у некоторых компаний исчисляются десятками и сотнями миллионов рублей.

«Мы надеемся, что Минэк в ближайшее время подготовит соответствующее постановление правительства, которое позволит туроператорам снизить платеж в ФПО за этот год», – рассказал Александр Осауленко.

Ряд наших собеседников считают, что этих мер поддержки уже недостаточно.

«Нужны разъяснения от правительства по ситуации: кто за что отвечает, которые суды примут», – привел пример Артур Мурадян.

Поддержать турбизнес необходимо, так как сбои в авиасообщении, очевидно, будут повторяться. А финансовые ресурсы у компаний небезграничны и уже сильно истощены: