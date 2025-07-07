Летний фестиваль электронной музыки на курорте «Архыз» собрал тысячи гостей

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии прошел летний фестиваль электронной музыки ТЕХНОTAU JAI. За четыре дня на фестивале побывали почти 6 тысяч человек.

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«В дни проведения летнего фестиваля электронной музыки ТЕХНОTAU JAI на всесезонном горном курорте „Архыз“ в Карачаево-Черкесии на высоте 2,5 тысячи метров концерты посетили почти 6 тысяч гостей», — сообщили в пресс-службе курорта.

Фестиваль проходил с 3 по 5 июля на двух площадках — на верхней станции канатной дороги «Союз» и на центральной площади курорта. За это время на них выступили 37 российских и зарубежных диджеев и музыкантов.

Летний ТЕХНОTAU JAI стал продолжением одноименного четырехдневного зимнего фестиваля электронной музыки, проходившего на «Архызе» с 30 декабря по 2 января.

В пресс-службе также напомнили, что в этот летний сезон на «Архызе» открылось около десятка новых сервисов. В частности, гости курорта могут подняться на канатной дороге «Орбита» на высоту 3 030 метров, заняться рафтингом или отправиться на конные прогулки по новым маршрутам.

«Архыз» — всесезонный горный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает две туристические деревни, девять канатных дорог, 44 км экотроп, самый большой и высокогорный байк-парк с общей протяженностью трасс 29 км.