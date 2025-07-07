Россияне поставили рекорд по поездкам на «Эльбрус»

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии завершился зимний сезон. Об этом сообщила пресс-служба «Кавказ.РФ».

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Минувший горнолыжный сезон продлился 224 дня: трассы заработали 25 ноября 2024 года, а катались на них вплоть до 6 июля.

Россияне поставили новый рекорд по поездкам на этот курорт страны — за это время там побывали более полумиллиона человек. Уточняется, что 45 процентов из них были горнолыжниками, а 49 процентов — туристами.

Ранее сообщалось, что богатые российские туристы стали менять свой любимый южный курорт, Сочи, на Крым. Спрос на проживание в некоторых премиальных отелях вырос в три-четыре раза.