Россияне все чаще выбирают короткие поездки для отдыха

Согласно данным недавнего онлайн-исследования, проведенного среди любителей путешествий, краткосрочные отпускные поездки становятся все более востребованными у россиян. В опросе участвовали респонденты в возрасте от 18 до 60 лет.

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Анализ данных показал, что примерно 66% опрошенных выбираются на отдых два раза в течение года. Около 33% респондентов предпочитают отдыхать в каждый сезон. Примечательно, что почти 10% путешественников совершают пять и более поездок за год.

Путешественники отмечают, что стараются использовать любую возможность для отпуска, чтобы восстановить силы и сменить обстановку. В частности, растет интерес к непродолжительным мини-отпускам, например, длительностью около недели.

Такого периода времени вполне достаточно для путешествий по России – например, для посещения Москвы и Санкт-Петербурга, а также поездок в Краснодарский край и Крым.

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