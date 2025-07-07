В Челябинской области появится новый туристический кластер

В правительстве Челябинской области рассказали, что в регионе создадут новый туристический кластер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках «Иннопром-2025» между Главным управлением координации развития туризма Челябинской области и ООО «Специализированный застройщик «Заповедный берег».

Ожидается, что новый объект включит в себя современную гостиницу, термальный комплекс с лечебными программами, конференц-зал, тропу для экотуризма и центр реабилитации диких птиц.

«Проект направлен на создание уникального туристического комплекса, который станет новой точкой притяжения для гостей со всей России», — добавили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в список экологических троп и туристических маршрутов России внесли пять турмаршрутов заповедника «Утриш» в Краснодарском крае.