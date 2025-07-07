В Пулково начался настоящий бунт против платной курилки. Пассажиры задержанных рейсов, которые не могут улететь из Северной столицы еще с выходных, начали активно возмущаться против нововведения.

Такая реакция путешественников вполне понятна. За проход в комнату для курения приходится каждый раз отдавать по 500 руб. Из-за авиаколлапса, который начался еще в субботу, многие рейсы сняты или отложены. Так что пассажиры нервничают не только из-за сбоев в расписании, но и из-за совсем незапланированных трат на вредную привычку.

В соцсетях уже появились видео, где особо недовольных туристов в Пулково пытаются успокоить сотрудники вызванной группы быстрого реагирования (ГБР). При этом в Пулково утверждают, что не могут отменить плату за вход в курилку, так как там сразу начнется давка.

«Помещение рассчитано на 6 человек, и система вентиляции не справляется, вчера курилку даже закрывали на какое-то время», – рассказали в пресс-службе Пулково.

Отметим, что о вводе платы за курилку в аэропорту стало известно еще на прошлой неделе. В Пулково объяснили такой подход необходимостью компенсировать затраты на уборку помещения, а также отсутствием обязательств на предоставление комнаты бесплатно.

После этого ряд депутатов Заксобрания и Госдумы обратились в ФАС с просьбой проверить, насколько действия администрации воздушной гавани законны. Антимонопольщики обещали разобраться с вопросом.