Пассажиров Пулково предупредили о недоставке багажа

Международный аэропорт Пулково предупредил пассажиров о задержках в доставке багажа в пункты назначения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал авиагавани.

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«В связи с высокой нагрузкой на сотрудников и системы воздушной гавани в Санкт-Петербурге, возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения», — сообщила пресс-служба Пулково.

После выявления задержки багаж будет направляться пассажирам ближайшими рейсами, добавили в аэропорту.

Ранее более семи тысяч пассажиров попали на видео, ожидая вылета из Санкт-Петербурга. Транспортный коллапс случился из-за угрозы атак беспилотников в небе.