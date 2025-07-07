Туристы раскупили все билеты на поезда из Петербурга в Москву

Несмотря на добавленные вагоны на направлении Санкт-Петербург – Москва, ощущается явный дефицит билетов. «Прямых железнодорожных маршрутов на 7 июля нет» – вот такое неутешительное сообщение выдает система бронирования РЖД при попытке найти место, чтобы уехать из Питера сегодня. Ни одного прямого варианта.

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Если попробовать поискать маршрут с пересадками, то программа все-таки выдает несколько стыковок, но это преимущественно вечерние поезда, дневных лишь пара. И нередко часть маршрута и вовсе предлагается преодолеть на электричке, а уже дальше пересесть на свободную полку в поезде дальнего следования. Стыковочные варианты в среднем предлагают от 4 до 8 тыс. руб.

С билетами из Москвы ситуация чуть лучше, но до вечера также практически невозможно уехать – в составах уходящих в течение дня одно-два, в лучшем случае три свободных места. В большинстве из них билетов нет в принципе. В «Сапсанах» предлагают единичные места в бизнесе от 13,7 тыс. руб. или в первом классе – от 29 тыс. В экономе лишь пара кресел за 8 тыс.

Те пассажиры, которым завтра нужно быть в Питере, еще могут купить места в обычных поездах – в купе и плацкарте с утренним прибытием на берега Невы суммарно доступно порядка 1 тыс. мест.

Ранее TourDom.ru написал, что в Пулково пообещали за понедельник нормализовать ситуацию. Утром там задерживались порядка 70 рейсов, а около 30 были отменены.