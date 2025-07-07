Когда восстановится турпоток в Анапу

Туристический поток в Анапу восстановится очень быстро в случае открытия пляжей для купания. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Туристическая индустрия не теряет надежды на то, что Роспотребнадзор по итогам регулярных проверок "даст добро" и откроет Анапу. Но говорить о каких-то конкретных сроках очень сложно. Если будет принято положительное решение, то Анапа заполнится ну не за считаные секунды, но очень быстро", - сказала Ломидзе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей. Пробы отбираются ежедневно, и если ситуация будет улучшаться, решение будет пересмотрено.