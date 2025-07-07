У россиян вырос интерес к отдыху на Каспийском море

Россияне все чаще бронируют туры на Каспийское море. Как отмечают туроператоры, интерес к малоизученному направлению вырос от 15% до 45%.

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Так, по данным экспертов национального туроператора Алеан», самыми популярными направлениями остаются Дербент, Каспийск и Махачкала, где находятся обустроенные муниципальные зоны и частные пляжи при отелях. Инфраструктура активно строится.

Для проживания доступны мини-отели, глэмпинги и гостевые дома. При этом, согласно данным Fun&Sun, формат проживания «все включено» встречается редко.

Пиком курортного сезона на Каспийском море считают июль и август, когда вода прогревается примерно до 25 градусов. Температура воздуха прогревается до 40 градусов.

Ранее Владивосток столкнулся с настоящим туристическим бумом. Также Северная Корея делает ставку на российских туристов, открывая новые современные курорты и развивая транспортное сообщение с Россией.