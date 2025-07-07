Стоимость отдыха в Триозерье достигла рекордных цен

В Приморье установилась по-настоящему курортная погода, что стало причиной наплыва туристов.

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Однако позволить себе длительный отдых в Триозерье сможет далеко не каждый. Из-за интереса со стороны туристов стоимость проживания в местных отелях достигла рекордных 65 тысяч рублей в сутки.

Как сообщает ИА UssurMedia, цены на отели отличаются в зависимости от выбранного месяца. При этом разброс цен за четырехместный номер варьируется от 25 тысяч в мае до 33 тысяч рублей в июне и сентябре.

В пик курортного сезона за четырехместный номер с двумя дополнительными местами будет стоить 65 тысяч рублей, а оборудование добавочного спального места еще 9 тысяч рублей.

Немногим дешевле двухместный номер с двумя дополнительными спальными местами будет стоить 40 тысяч рублей, а обычный – 30 тысяч рублей.

Ранее Владивосток столкнулся с настоящим туристическим бумом. Также Северная Корея делает ставку на российских туристов, открывая новые современные курорты и развивая транспортное сообщение с Россией.