Russpass подготовил маршруты по Москве ко Дню семьи

Ко Дню семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, цифровой туристический сервис Russpass подготовил оригинальные маршруты по Москве.

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Жителям и гостям столицы предлагают отправиться на прогулку вместе с близкими и открыть для себя что-то новое. Каждый маршрут можно разнообразить любимыми местами, добавив их самостоятельно с помощью планировщика путешествий Russpass.

Маршрут «Сказка — быль: семейная прогулка по ВДНХ и Измайловскому кремлю» предлагает послушать колыбельные песни и былины в музее славянской письменности, прокатиться на колесе обозрения «Солнце Москвы», заглянуть в кафе и Театр сказок на ВДНХ. Затем можно переместиться в кремль в Измайлове, где проходит экскурсия «Русское подворье» и спектакль «В гостях у Бабы-яги».

Прогулка «В объективе любви: фотомаршрут для двоих» дает возможность запечатлеть взаимные чувства на фоне города. Среди предложенных мест — Дворец бракосочетания № 1, Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь, усадьба Трубецких в Хамовниках, Дом культуры «ГЭС-2», арт-кластер «Красный Октябрь», Государственная Третьяковская галерея и главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Маршрут «Любимые места столицы: семейная прогулка по Таганскому району» познакомит с уютными уголками этого старинного района. Взрослым и детям будет интересно побывать на Крутицком патриаршем подворье, в Музее ратной истории Москвы, сходить в кинотеатр в высотке на Котельнической набережной и выпить чашку чая на фестивале «Московское чаепитие» в ресторане при отеле.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году и за это время превратился в полноценную экосистему. С его помощью легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать больше о путешествиях по России можно в интернет-издании «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Цифровой туристический сервис Russpass создан по инициативе Правительства Москвы. Проект курируется столичным Комитетом по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.

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