Outline 2025: чем главный музыкальный фестиваль лета удивит россиян

Один из главных в стране фестивалей музыки и искусства Outline возвращается на берег реки Дубны, где ради этого грандиозного события возвели тусовочный город. С 8 по 14 июля на обширной территории в 40 гектаров пройдут десятки концертов, перформансов, лекций и многое другое. Зачем ехать на Outline и как ориентироваться в обильной программе фестиваля, рассказывает гид «Ленты.ру».

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Что необходимо знать про Outline?

Outline — культовый фестиваль танцевальной музыки и искусства. В середине 2010-х он проводился в столичных промзонах, а несколько лет назад возродился в постоянной локации в 90 километрах от Москвы, на берегу реки Дубны. Новое пространство, которое с каждым годом расширяется, позволило организаторам объединить в одном многодневном событии рейв на природе, музыкальный фестиваль и биеннале современного искусства.

Чего ждать от фестиваля Outline-2025?

В 2025 году на Outline будет работать восемь сцен, три кемпинга, один автокемпинг и два арт-пространства. Территория фестиваля, расширяющаяся с каждым годом, включает в себя лес и выход к воде, а также здания советского оздоровительного комплекса «Салют», построенного в конце 1960-х архитекторами Ловейко и Гайгаровым.

Массивная сцена Main, как и ранее, разместится в одном из таких многоэтажных бетонных строений, а на крыше здания будет работать бассейн. За оформление главной сцены бессменно отвечает международная студия SILA SVETA, которая также является соорганизатором фестиваля и куратором мультимедийной программы. В этом году она представит инсталляцию «Линия разлома». Разбитые блоки экранов, зависших под потолком, вырывающийся из трещин конструкции свет, волюметрические образы и потоки данных — все это преобразит пространство сцены в портал между цифровым и реальным мирами.

Вновь запустится экспериментальная сцена Dark, клуб-лофт Neon и концертная площадка Sun. Также фестиваль отметится танцполом Woodz, где музыка будет звучать без перерыва на протяжении четырех дней.

В числе нововведений — пляжный стейдж Reka на берегу Дубны и танцпол-шелтер Balkon с баром от одного из самых шумных заведений Москвы Veladora

Кого слушать на Outline?

Старт основной программы запланирован на 10 июля. На мероприятии выступит свыше сотни артистов со всего мира. География лайнапа подчеркивает международный масштаб фестиваля. Ярко представлены электронные столицы: Бухарест и Берлин, но также на сценах появятся музыканты и диджеи из Японии, Аргентины, Израиля, Португалии, Италии, США и даже Сирии — речь, конечно, о легендарном продюсере Омаре Сулеймане.

Румынскую сцену представят как новые, так и ранее выступавшие на фестивале музыканты, такие как Suciu, Gescu и Dragoș Ilici. Из Берлина, ставшего универсальной точкой притяжения для артистов со всего мира, приедут исполнители An-i, Blackmoon77, Tripmastaz, Federico Molinari и Mick Wills. Мощный «десант» ожидается из Италии (Domenico Crisci, Teslasonic) и Португалии (Tiago, Manuel Cotta). Также в лайнапе — икона DC-10 и резидентка Circo Loco Tania Vulcano, Hubble, основатель лейбла Nonplace Burnt Friedman, Kuturar, K!D Chriss, Locked Club и Lipelis.

На фестивале будет звучать не только электронная музыка — организаторы подготовили насыщенную программу с живой музыкой.

На концертной площадке Sun пройдут выступления хип-хоп-исполнителя АК-47, музыканта Найка Борзова, а также групп «Затворница», «Казускома», «Прыгай киска», «Миром правят собаки», «Огонек», «Источник» и «Созвездие Отрезок». На других площадках планируется появление таких исполнителей, как Hipushit, Putana Orangutana, «Ксюша», Муся Кроткова и Марк Есин.

Что еще делать на Outline?

В программу Outline войдут не только выступления электронных музыкантов, диджеев и рокеров. В обширной программе также запланированы выступления медиахудожников. В частности, коллектив TUNDRA заявлен c двумя ключевыми арт-объектами: лазерной аудиовизуальной инсталляцией NODA и голографическим произведением ROW.

Одним из хейдлайнеров AV-программы станет модерн-медиа-манипулятор из Китая Gan Jian. Художник покажет пространственный объект no self , метафорически отражающий жизненный опыт автора в условиях агрессивной централизации и модернизации общества. Его выступлению будут предшествовать два часовых шоу: нейро-перформанс Impulse (коллаборация Finetune, STAIN, NeuroLab и театра «Танцы в темноте») с незрячими артистами, преобразующий мозговую активность танцоров в генеративную графику, и аудиовизуальное произведение «OP» победителя опен-колла Luminous Александра Козлова, исследующее переживание через абстракцию.

Помимо этого, в программе AV-перформансов — премьера совместного проекта Никиты Забелина и SILA SVETA в субботний прайм-тайм.

На этом активности Outline не заканчиваются.

Гости фестиваля смогут принять участие в масштабном велопробеге и турнире по скейтбордингу, увидеть перформанс «Иван Купала» от режиссера Сергея Апполонова, заняться йогой или цигуном.

Как добраться до Outline в 2025 году?

Добраться до локации Outline на автомобиле из центра Москвы можно примерно за два часа. Альтернативный вариант — совместить автомобиль и электричку: доехать поездом от Савеловского вокзала до станции Большая Волга или Дубна, а затем взять такси до фестиваля. Для тех, кто не хочет париться с планированием маршрута, организаторы запустят автобусный трансфер от станции метро «Новослободская» и обратно.

Проживание доступно в фестивальных кемпингах и автокемпинге. Места для палаток нужно бронировать отдельно. Помимо палатки, стоит взять важные мелочи: крем с SPF-защитой, репеллент от комаров, портативную зарядку, фонарик для перемещений между сценами ночью и дождевик на случай внезапной перемены погоды. Гостям, планирующим разместиться рядом с рейвом, не помешают беруши — музыкальная программа, как и в предыдущие годы, обещает быть оглушительной.

Фестиваль музыки и искусства Outline 2025 пройдет с 8 по 14 июля. Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.