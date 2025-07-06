За перенос вылета на 16 часов авиакомпания выдала пассажирке подарочную карту

Авиакомпания S7 Airlines не пустила пассажирку на рейс Москва — Горно-Алтайск из-за овербукинга. Жительница Москвы Александра запланировала поход на Алтае и купила авиабилеты на период с 4 по 19 июля, заплатив 25 тыс. руб. Лететь она должна была из Домодедово 4-го числа в 08:05 рейсом S7 2627, пишет тг-канал Shot.

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Рано утром в день вылета девушка попробовала пройти онлайн-регистрацию, но ничего не вышло. А на стойке в аэропорту узнала, что свободных кресел в самолете уже нет. Сотрудники авиакомпании предложили подождать: возможно, кто-то из пассажиров не явится к вылету. Однако надежды оказались тщетными, и Александру посадили на следующий борт перевозчика, который отправлялся по маршруту через 16 часов, в 23:50 в тот же день.

Туристка очень расстроена: для подготовки к походу она планировала прибыть в пункт назначения пораньше. В качестве компенсации за срыв поездки S7 выдала Александре подарочную карту на 5 тыс. руб. Но девушку такой вариант не устроил, и она попросила от сотрудника авиакомпании письменный отказ в посадке, чтобы в дальнейшем потребовать денежную выплату.

Практика избыточной продажи билетов существует в авиакомпаниях давно. Она обоснована тем, что, согласно статистике, около 10% пассажиров не приходят на рейс. Если туриста не посадили в самолет, он может рассчитывать на возмещение убытков, считают юристы. В авиакомпании должны выплатить компенсацию, и, если пассажиру пришлось снимать гостиницу, оплатить эти расходы.

В апреле TourDom.ru писал, что Министерство транспорта собирается официально разрешить овербукинг для авиаперевозчиков, сейчас готовятся соответствующие поправки в Воздушный кодекс. Предполагается установить конкретные суммы компенсаций для пассажиров. В частности, если задержка вылета составляет 1 — 2 часа, клиент авиакомпании получит сумму в размере 25% от стоимости билета, от 2 до 6 часов — 50%. Если пассажир в итоге отправится по назначению более чем на 12 часов позже, чем указано в его билете (как в случае с перелетом Александры из Москвы в Горно-Алтайск), ему положено вернуть полную стоимость авиаперевозки.