Чем туристов привлекает лечебный туризм и куда за ним едут

Лето в разгаре - время отпусков. Россияне кто куда – дачи, курорты, путешествия. Что популярней? Трудно сказать, выбор сейчас большой. Разве что лечебный отдых – он с каждым годом привлекает всё больше соотечественников. Едут за ним, как правило, кто в здравницы Ярославской области, кто в Минводы...

Москвичи, замечено, чаще всего в Петербург. А петербуржцы – в Белоруссию. Не первый год полнятся ими местные санатории ближайших соседей. Хотя, казалось бы, у самих рядом неплохие – в Дюнах (Сестрорецк), на Чёрной речке, в Зеленогорске, Старой Русе, некоторых других.

Чем так привлекает питерцев, да и не только их, Белоруссия? Об этом «СП» расспросила Светлана Галлер, руководителя департамента туркластера Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, общественного представителя Агентства стратегических инициатив по туризму в СПб.

- Там много преимуществ! – Уверена Светлана Олеговна. – Во-первых, большое количество здравниц очень хорошего уровня. Во-вторых, разнообразие и качество услуг. В-третьих, современное медицинское оборудование и грамотные специалисты. Это касается всех санаторий, независимо от того, какого они статуса – высшего (5* по размещению), среднего (4*) или стандарт (3*). О каждом найдется, что рассказать. В Гродненской области, к примеру, есть санатории с аквапарками, концертными залами, теннисными кортами. Разработаны экскурсионные маршруты и развлекательные программы. И всё это при разумной стоимости путевок.

«СП»: Согласно тарифам, средняя цена на одного человека в сутки в летнее время года там от 3 до 7 тысяч российских рублей. В нашем петербургском «дворце здоровья» «Белые ночи» (3*) – от 9100 руб.

- У белорусов главное преимущество – акцент на курортное лечение. Они десятилетиями развивали его. Об их здравницах известно не только в Петербурге, но и в Москве, Калининграде, Владивостоке, на Урале и Ямале... Во всей России. А что касается цен – они на любой бюджет. Люди разные и возможности у всех свои, как и предпочтения. Для среднестатистического петербуржца у наших соседей большой выбор. Чем ещё интересна петербуржцам Беларусь-лечебная, так это возможностью открыть что-то новое для себя. Достопримечательности. Традиции. Другую кухню. Климат. При этом не требуется визы и зарубежного паспорта.

«СП»: Куда ещё ездят отдохнуть и подлечиться наши земляки?

- В санатории и пансионаты Ленинградской области. Традиционно в Кавказские Минеральные воды. В Ярославскую область. На Алтай, конечно. Для многих, думаю, станет открытием санатории Татарстана. Мы побывали там и были приятно удивлены современными корпусами, завораживающей природой.

«СП»: Однако проезд из Питера в Казань, как по железной дороге, так авиа, больно уж «кусачий». Я только что оттуда. На дорогу в оба конца ушла сумма на значительно больше, чем за всё остальное – гостиница 3*, питание, экскурсии...

- Да, есть такая проблема...

До Белоруссии жителям Северной столицы добираться удобнее. Логистика продуманная. К сказанному добавлю ещё опытных местных туроператоров и гидов – всё в пользу потенциальных отдыхающих. Продолжает тему Николай Межевич, доктор наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований.

- В Петербурге проживает порядка 7 млн. человек. На такое количество людей 8-10 санаториев, расположенных преимущественно у Финского залива, не хватает, - ответил на звонок «СП» Николай Маратович. - В республике Беларусь, для сравнения, на 10 млн. жителей примерно 45-50 разно-уровневых по масштабу и ценам здравниц. И качество обслуживания у них повыше нашего. Там и врачи блестящие, и условия, природа соответствующие. И, что немаловажно, сопоставимые цены. Есть также ведомственные здравницы, какие во времена СССР были у нас в каждом регионе и не по одной. Для Белоруссии в отличие от РФ, оздоровительная отрасль – одна из ведущих специализаций республики. Я, как посетитель тамошних санаториев, могу сказать, что не менее половины их клиентуры обычно россияне. Причем разных статусов, от представителей администрации президента до рабочих ткацкой фабрики. Иногда их до 90%.

«СП»: К нам в город тоже приезжают для лечебного туризма из разных регионов и республик, в том числе, белорусы!

- Небольшое их количество... У нас здравницы работают в основном на местные нужды. Для своих, питерцев. Если говорить о качестве, в среднем общий уровень у нас с Республикой Беларусь одинаков. Ценовой, опять же усредненный, у Петербурга чуть выше. И отсутствует адекватная реклама. К тому же, хронически не хватает мест для потенциальных отдыхающих. Не удивительно: за последние 20 лет ни одной новой здравницы в нашем регионе построено не было.

«СП»: Не выгодно для бизнеса?

- Да. Ведь это долгие капиталовложения. Одно дело построить блинную или ресторан – траты отбиваются уже через пару-другую лет. А возведение пресловутых «человейников» еще быстрее. Построить же санаторий, оборудовать его по последнему слову медицинской техники, — это как железную дорогу протянуть. Годы пройдут, прежде чем окупится.

«СП»: Но вот в Татарстане с некоторых пор озаботились этой популярной темой. Есть уже успехи – новые, современные, хорошо оснащенные здравницы приняли первых отдыхающих!