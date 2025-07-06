В Пулково на 6 июля запланировали выполнение 571 рейса

Аэропорт Пулково запланировал на 6 июля 571 рейс, 100 из которых являются международными. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

"На 6 июля запланирован 571 рейс, из них международных - 100", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что, по состоянию на 12:00 мск, остается 22 рейса с задержкой более 4 часов. Также ожидается один рейс с запасного аэродрома.

В настоящее время в авиагавани в целях стабилизации расписания функционирует единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний.