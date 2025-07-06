Экстрим в Новосибирске: туристы интересуются «болотингом»

В 2024-2025 годах в России, в том числе и в Новосибирской области, наблюдается значительный рост интереса к экстремальному экотуризму, особенно к так называемому «болотингу» — специализированным турам по болотам.

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По информации Infopro54, ссылаясь на данные Минэкономразвития региона, экскурсии на Васюганские болота, которые являются крупнейшими в мире заболоченными территориями и входят в состав заповедника «Васюганский», становятся особенно популярными.

«Наши районы предлагают жителям города и туристам разнообразные экскурсии, которые помогут ощутить адреналин», — комментирует Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО).

Основной аудиторией «болотинга» стали офисные работники, ищущие способы снять стресс и отвлечься от повседневной рутины.

Местные предприниматели активно адаптируют технику для экстремальных маршрутов.

«Сначала я сам отправился на болота, чтобы проверить свои возможности в сложных условиях», — делится своими впечатлениями владелец болотохода Александр.

Сейчас его услуги пользуются спросом среди туристов из центральной России. Рост интереса к данному виду туризма подтверждает статистика Росстата: в 2024 году количество туристов, посетивших Новосибирскую область, увеличилось на 17% по сравнению с предыдущим годом, составив 3,35 миллиона поездок.