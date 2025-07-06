«Продажа почки не поможет». Россиянина шокировали цены на юге страны

Тревел-блогер Денис Забелин назвал главные минусы летнего отдыха на юге России. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что летом цены взлетают так, «будто там не песок, а золото роют».

«Отель, который весной стоил 4 тысячи в сутки, в июле — легко 8-12 тысяч. Билеты на самолет? Чтобы свозить семью из четырех человек в Сочи, продажа почки не поможет. Шезлонг, вода на пляже, ужин с видом на море? Цены — как в пафосном ресторане Москвы», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Путешественник добавил, что летом на южных курортах России просто не протолкнуться: пляжи забиты людьми со всей страны.

«Мечтали о шепоте волн? Ха! Вместо этого — ор детворы, грохот колонок от анимации, крики: "Вань, не заплывай далеко!" и вечный фоновый мат, как будто сюда разом приехал весь "Тагииил!"», — возмутился он.

Еще один минус летнего отдыха в Сочи и Анапе, по мнению автора, — жара, от которой «плавится не только асфальт, но и мозги». Кроме того, в это время года на юге активизируется армия «помогателей», которые портят настроение туристам.

«Особо отличаются так называемые аниматоры: люди, одетые в костюмы лошадей, единорогов, тигров и львов. От них так просто не отбиться, они буквально вцепляются в туриста, а потом просто вымогают деньги», — посетовал Забелин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на Алтае и пожаловался на плохие условия и жадность местных жителей. По его словам, уровень сервиса там — «советская турбаза».