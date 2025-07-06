Туристы раскупили билеты на поезда между Петербургом и Москвой

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о дефиците билетов на поезда между Санкт-Петербургом и Москвой.

«Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30 — СВ за 21,3 тыс. рублей. В обратную сторону ситуация чуть лучше, но всё равно билеты единичные. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются», — говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.

Отмечается, что ситуация связана с временными ограничениями в ряде российских аэропортов.

Ранее в Минтрансе заявили, что аэропорты России постепенно входят в плановый режим работы после введения ограничений.