Курорт у дома твоего: где поплавать и позагорать в Москве

Купальный сезон вновь вернется в Центральную Россию на предстоящей неделе, сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Сегодня можно найти множество самых разных вариантов отдыха у воды, а главное — чтобы оказаться на берегу водоема, не придется уезжать из города. Где поплавать и позагорать в Москве, выясняла «Вечерняя Москва».

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Отдых у воды в парке, на площадках фестиваля «Московские сезоны» или на пляже у естественного водоема — горожане сегодня могут выбрать все, что душа пожелает.

Нырнуть в бассейн

В рамках проекта «Лето в Москве» на площадках фестиваля «Московские сезоны» и в парках работают бассейны под открытым небом. Это не просто место для купания — это своеобразные курортные зоны. Здесь можно освежиться и расслабиться после рабочего дня, провести время с семьей или встретиться с друзьями.

В столице работают больше 30 бассейнов под открытым небом, которые можно будет посещать в течение всего лета. 14 из них расположены в парках. Еще 12 бассейнов ждут посетителей на фестивальных площадках «Московских сезонов» в различных районах города.

Плавательные зоны организованы на Северном речном вокзале, в парке «Остров мечты» и в крупных спортивных комплексах. Благодаря такому разнообразию каждый сможет выбрать удобное место для отдыха.

Жители столицы не стали откладывать открытие купального сезона и, как только появилась возможность, окунулись в лето с головой. Так, семья Маркиных уже 2 июня наслаждалась лучами солнца у открытого бассейна в «Лужниках».

— Сегодня мы с дочкой выбрались в бассейн в «Лужниках», — рассказала Анастасия Маркина. — Стараемся с детьми регулярно посещать этот бассейн. Нам очень удобно, потому что он находится недалеко от дома и дорога не занимает много времени. Да и условия прекрасные — здесь есть возможность погреться в сауне, раздевалки, все находится в шаговой доступности.

К слову, на любой площадке с открытым бассейном все продумано до мелочей. Современная система водоподготовки обеспечит безопасное пребывание в бассейне: вода подвергается многоступенчатой фильтрации и очистке, подогревается, проходит лабораторный контроль и круглосуточное обслуживание после каждого сеанса. Шезлонги с зонтиками позволяют укрыться в тени. Каждая площадка оборудована раздевалками с душевыми кабинами и шкафчиками для личных вещей. Для маленьких посетителей на некоторых площадках есть детские бассейны.

— Я обожаю плавание. А еще я могу продемонстрировать свои умения, выполняя различные трюки в воде, — поделилась дочка Анастасии десятилетняя Валерия.

За безопасностью у бассейна внимательно следят администраторы, бригада квалифицированных медиков и спасатели. Атмосферу отдыха дополняют приятная музыка и разнообразные анимационные программы. Предварительная запись на посещение бассейнов на фестивальных площадках и в большинстве парков доступна на портале mos.ru.

Пляж у водоема

Купальный сезон открыт и на городских водоемах. На сегодня Роспотребнадзором признаны пригодными для купания семь зон отдыха из двенадцати. Перед началом сезона специалисты ведомства, префектур и МЧС оценивали их готовность к эксплуатации. Они отбирали пробы воды и песка для анализа, проверяли наличие контейнерных площадок, медицинского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов, душевых, а также санитарное состояние торговых точек и общепита. Две из 14 зон отдыха с купанием — Большой городской пруд и Путяевский пруд № 1 — закрыты на реконструкцию.

Популярность отдыха у пруда или озера ничуть не уступает бассейнам. Пляж «Тропарево» — яркий тому пример. Зона отдыха, удобно расположенная рядом со станцией метро «Теплый Стан», ежегодно радует горожан сюрпризами. Новинкой этого сезона стал двухъярусный пандус-променад. В шаговой доступности находится лодочная станция. Но главным достоинством парка «Тропарево», безусловно, является песчаный пляж с пологим спуском в воду, что делает его комфортным для детей и пожилых людей.

— В этом году мы с детьми на пруду «Тропарево» открыли купальный сезон в первый день лета. Вода здесь очень теплая, — делится впечатлениями москвичка Елена Тихонова. — Мы каждое лето неизменно выбираем именно этот пруд для отдыха. Здесь удобно, и с каждым годом становится только лучше.

Помимо зон отдыха с водоемами, в которых разрешено купание, в городе есть площадки у воды, где также можно отлично провести время, наслаждаясь солнечными ваннами. Всего насчитывается 39 таких благоустроенных мест, предлагающих прекрасную альтернативу для тех, кто предпочитает просто расслабиться на берегу, не заходя при этом в воду. Здесь созданы все условия для комфортного времяпрепровождения, что делает их идеальным вариантом для отдыха от городской суеты.

Где поплавать и позагорать в Москве

Парки, где оборудованы открытые бассейны: «Сокольники», «Ходынское поле», «Красная Пресня», Парк 50-летия Октября, «Митино», «Дубки», «Фили», Серебряный Бор, Измайловский парк и Парк имени Юрия Лужкова. С 1 июля к ним присоединятся бассейны в парках «Кузьминки» и «Москворецкий».

Фестивальные площадки «Московских сезонов» с бассейнами расположены в различных районах города: Южное Медведково, Вешняки, Гольяново, Свиблово, Некрасовка, Марьино, Братеево, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Куркино, Коптево и Крюково.Плавательные зоны в городских спортивных комплексах: «Лужники», «Акватория ЗИЛ», «Чайка» и «Формула воды».

Зоны отдыха с купанием на городских водоемах: озеро Белое, озеро Черное, Школьное озеро, Тропарево, Мещерское, а также Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что жара от 22 до 27 градусов точно продержится в столице до середины июля.