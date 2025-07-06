Для пассажиров задержанных рейсов открыли горячую линию

Горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов открыл Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что получить консультацию можно по бесплатному номеру — 8 800 555 49 43, передает РИА Новости.

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«Специалисты службы готовы ответить на вопросы потребителей по данной теме», — говорится в сообщении.

Так, столкнувшиеся с проблемами пассажиры могут узнать, есть ли вероятность поменять билет, вернуть деньги и положена ли в их случае моральная компенсация от перевозчика.

Накануне авиационное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом было парализовано. Отменены и задержаны оказались как минимум 500 рейсов. Хуже всего ситуация обстояла со столичным аэропортом Шереметьево.