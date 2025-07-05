Власти Иркутской области намерены развивать туризм на Байкале

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области выступили с инициативой об утверждении стратегии развития туризма в регионе и создании профильного министерства. Это предложение прозвучало на выездном заседании Совета Заксобрания по взаимодействию с представительными органами власти муниципальных образований, которое состоялось 3 июля в Листвянке.

В рамках заседания депутаты, председатели дум муниципалитетов и представители правительства региона посетили ряд туристических объектов, включая смотровую площадку у памятника драматургу Александру Вампилову, интерактивный музей-аттракцион «Фантазии Байкала», усадьбу Тюрюминых и глэмпинг «Долина мечтателей».

Председатель Заксобрания Александр Ведерников подчеркнул, что Иркутская область обладает уникальным туристическим потенциалом, однако отметил наличие серьезных проблем, сдерживающих развитие отрасли, таких как инфраструктурные ограничения, плохое состояние дорог и недостаток современных очистных сооружений.

Спикер также напомнил, что регион стал участником федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», что открывает новые возможности для привлечения инвестиций и развития туристической инфраструктуры.

Напомним, ранее на Байкале открыли новую экологическую тропу по заповедным местам.

Читайте далее: Ученые отправляются в экспедицию, чтобы спасти байкальских северных оленей.